Roma-Viterbo, indicazioni da incubo: Cotral regala il rebus per i pendolari

Sulla Roma- Viterbo le indicazioni sono da incubo. Un rebus per capire dove si deve andare. Un gioco, come quelli che un tempo presentava Mike Bongiorno, che il Cotral mette a disposizione dei pendolari che per trovare la stazione, la fermata o l'uscita devono aguzzare l'ingegno.

Una situaizone davvero ambigua nelle stazioni della Roma Nord.

A Primaporta

Ecco allora che a Primaporta, per trovare la direzione giusta e non sbagliare il binario che serve è necessario ricorrere al gioco delle parole. Roba da ridere, anche se da ridere c'è davvero poco. Eppure la sciatteria nelle stazioni della Roma Nord si vede anche in questo. Se le basi più basilari, come le indicazioni, non ci sono figuriamoci come può funzionare il servizio di trasporto. E i risulati si vedono ogni giorno: ritardi, disagi, treni fermi, guasti e passeggeri trattati come bestiame. Un servizio da terzo mondo in cui Cotral potrebbe almeno iniziare dalle cose più elementari, come risolvere il rebus delle scritte.