Roma: volti e storie di 20 anni di cronaca, Pasqualetti lascia Leggo

Venti anni di giornalismo puro, passati a raccontare senza sosta, i volti e gli eventi della città più bella del mondo. Scarpe consumate senza sosta dalla periferia al centro città sempre alla ricerca di una storia nel segno della passione per il lavoro e il rispetto delle persone.

Così l'ultimo giorno lavoro di Franco Pasqualetti, cronista di razza, nella redazione di Roma del quotidiano Leggo, del gruppo Caltagirone, si è trasformato un una festa a sorpresa, in attesa di metabolizzare il passato e di gettarsi in una nuova avventura top secret.

A salutare Pasqualetti, tutti i collaboratori di Leggo in un gigantesco e affettuoso webinar, al grido di “ciò che siamo stati non si dimenticherà mai”.

Secondo quotidiano italiano free press, Leggo deve a Pasqualetti e alla sua inclinazione naturale nella ricerca della notizia, parte fondamentale dei successi che gli hanno fatto scalare le classifiche dei lettori. In ciclo che si chiude per aprirne uno nuovo, sempre e comunque dove le cose succedono. E sempre prima degli altri. Perché dove c'è una notizia c'è sempre Franco Pasqualetti. Non a caso ha studiato alla scuola di due mostri sacri del giornalismo romano, veri scopritori di talenti: Peppe Rossi e Sandro Acquari.