Roma, voragine di 7 metri si apre al Portuense: evacuata una palazzina

Una voragine di 7 metri si è aperta al quartiere di Portuense di Roma, in via Giannetto Valli. La voragine sembra essersi aperta a causa di una perdita d'acqua in una tubatura dell'Acea. Per precauzione sono stati evacuati i 15 residenti della palazzina sotto la quale si è aperta la voragine.

La via è stata chiusa al traffico. In precedenza è già successo che nella zona si aprissero voragini. Il 15 aprile 2021 un camion era sprofondato in una voragine simile. La zona è piena di cavità sotterranee: una cosa nota fin dall'antichità. In passato queste caverne venivano utilizzate come cave di pietra e anche come necropoli e catacombe. L'Ispra studia da tempo l'area proprio per il rischio idrogeologico.

L'arrivo delle autorità

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Roma Capitale e la Polizia Locale. Sono intervenuti anche i tecnici di Acea per verificare il danno alle tubature. “Ci siamo attivati - ha detto l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini - per dare assistenza immediata alle persone e per verificare e porre rimedio. Ringrazio tutte le autorità che si sono precipitate per effettuare un’operazione di emergenza. Sono in corso le analisi speleologiche per accertare il terreno sottostante e contestualmente Acea sta riparando il danno”.