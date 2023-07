Roma, weekend col botto: concerti, spettacoli e teatro. Tutti gli eventi

Nuovo fine settimana nella Capitale all'insegna di una variegata offerta culturale. Grande musica allo stadio Olimpico di Roma, con il ritorno, oggi e domani, della band romana dei Maneskin che registra nei due live il tutto esaurito.

Summer fest

Prosegue anche la programmazione di Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul palco all'aperto della Cavea in arrivo domani lo spettacolare Shine-Pink Floyd Moon, l'opera rock del coreografo/regista Micha Van Hoecke, con l'accompagnamento musicale dal vivo dei Pink Floyd Legend e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani. Sabato poi è la volta di Levante che presenterà dal vivo il nuovo album Opera futura e i suoi successi che hanno caratterizzato dieci anni di carriera; il 23 luglio sul palco, per l'unica data italiana, i Deus considerati tra le band europee più importanti e innovative degli anni Novanta, per la presentazione del disco How To Replace It. Il 24 luglio protagonista sarà Jacob Collier, polistrumentista che a 28 anni ha già vinto 5 Grammy Awards; infine il 25 luglio sul palco Daniele Silvestri, che porta in tour la sua Estate X, accompagnato dalla sua sorprendente ed eclettica band.

Caracalla

Al Caracalla Festival 2023, la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Sul palcoscenico del Teatro Grande, sabato alle 21 (con repliche 25 e 28 luglio; 2, 4 e 9 agosto) torna La Traviata, opera in tre atti con musiche di Giuseppe Verdi, nell'allestimento firmato nel 2018 da Lorenzo Mariani che ambienta la vicenda parigina, tratta da La dame aux camélias di Dumas figlio, negli anni Sessanta de la Dolce vita, omaggiando la Roma di Federico Fellini. Per gli immancabili appuntamenti con la musica pop, invece, a salire sul palcoscenico del Teatro Grande il 24 luglio alle 21 sarà Massimo Ranieri con il suo "Tutti i sogni ancora in volo" Tour.

Casa del Jazz

Nel parco della Casa del Jazz prosegue fino al 6 agosto la 33esima edizione de "I Concerti nel Parco, Estate 2023" lo storico festival a cura dall'omonima Associazione culturale. Passando al cinema, nell'ambito di Viva il Cinema l'iniziativa realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, per portare la settima arte nelle periferie della Capitale, inaugura questa settimana, da oggi al 3 agosto, nel comprensorio del Santa Maria della Pietà a Monte Mario, l'ultima delle tre arene cinematografiche all'aperto previste dal progetto.Giunge a termine, invece, la programmazione dell'Arena al Corviale, dopo quella dell'Arena di Tor Bella Monaca conclusasi la settimana scorsa. Nell'Arena di Santa Maria della Pietà, nel Municipio Roma XIV, al via la nuova programmazione con le proiezioni di: "Il Traditore" di Marco Bellocchio che introdurrà il film, questa sera, a Pazza gioia di Paolo Virzì che incontrerà il pubblico il 21 luglio.

Cinema al Parco degli Acquedotti

A cura della Fondazione Cinema per Roma prosegue nel suggestivo Parco degli Acquedotti, via Lemonia, angolo via Appio Claudio, nel VII Municipio, la programmazione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto di circa mille posti. Ogni sera, a partire dalle ore 21:15, il pubblico potrà assistere alla proiezione di un film proposto da una delle tre rassegne in calendario. Alcune proiezioni verranno anche presentate da registi, autori, attori e critici. La rassegna Roma, che riserva uno speciale omaggio alla città, propone il prossimo 22 luglio "Una giornata particolare", capolavoro di Ettore Scola: a presentare il film ci sarà Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia del grande regista. Il 23 luglio il pubblico potrà assistere a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, uscito proprio 10 anni fa. Per la rassegna Restauri, dedicata a una serie di celebri titoli in versione restaurata, saranno proiettati: domani "Apocalypse Now-Final Cut" di Francis Ford Coppola e il 25 luglio "Thelma & Louise" di Ridley Scott. La terza rassegna "Compleanni" - che intende celebrare il compleanno di grandi personaggi e di film entrati nella storia del cinema - propone oggi in occasione degli 80 anni di Robert De Niro, il film "Casinò" di Martin Scorsese; il 24 luglio, per i 90 anni di Roman Polanski il suo film "The Pianist".

Casa del Cinema

Prosegue, inoltre, la programmazione estiva della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ogni sera, alle 21:30, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all'aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito. Questa settimana al via la rassegna "Dance Dance Dance" che proporrà una selezione di iconici esempi del genere musical e appassionanti storie raccontate attraverso i linguaggi del ballo e del canto. Questa sera in scena "Moulin Rouge" di Baz Luhrmann; domani "Flashdance" di Adrian Lyne; e domenica "Saturday Night Fever" di John Badham.

Grease

Il 23 luglio "Grease" di Randal Kleiser; il 25 luglio "West Side Story" di Jerome Robbins e Robert Wise. Il cinema incontra il teatro anche nell’ultimo fine settimana di programmazione della Rassegna cinematografica dal titolo Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India che, dopo il ciclo di proiezioni dedicate a Mario Martone e Toni Servillo, ospita nell’Arena del Teatro India, dal 20 al 23 luglio, alle ore 21, un omaggio ad Anna Magnani. L’attrice premio Oscar per La rosa tatuata di Daniel Mann, considerata una delle maggiori interpreti della storia del cinema, sviluppa e perfeziona la sua arte proprio attraverso il teatro, fra prosa e rivista, lavorando fra gli altri con Dario Niccodemi, i fratelli De Rege, Totò, Franco Zeffirelli e Gian Carlo Menotti.Infine, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nella sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere il 22 e 23 luglio, alle 11 e alle 17, tornano gli appuntamenti con "Weekend stellari", le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un'occasione per avventurarsi alla scoperta dell'universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, nell'ambito della mostra in corso Erratico "30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante" il 22 luglio alle 10 l'artista Silvana Volpato condurrà il laboratorio gratuito "La pittura botanica" per famiglie e principianti dedicato alla realizzazione di taccuini naturalistici.

Archeologia

Il ciclo Archeologia in Comune propone due appuntamenti: il 22 luglio la visita guidata a cura di Sergio Palladino a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani Monte dei cocci, il gigantesco accumulo volontario, formatosi tra il I e il III secolo d.C., composto esclusivamente da frammenti di anfore; e il 25 luglio la visita guidata a cura di Carla Termini al Mausoleo di Monte del Grano, così chiamato per la sua forma di moggio di grano rovesciato. Si tratta di un sepolcro appartenuto a un personaggio di alto rango, costituito da un corridoio lungo 21 metri, con pareti in laterizio e volta a botte, e da una camera funeraria a pianta circolare coperta a cupola.