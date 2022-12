Roma, Zétema torna ad assumere dopo 8 anni: bandito un concorso da 77 posti

Dopo più di 8 anni Zétema torna ad assumere. La società in house del Comune di Roma che contribuisce a gestire i beni culturali e artistici ha bandito un concorso da 77 posti a tempo indeterminato. Il bando è intitolato “Il tuo futuro è nella cultura”.

A dare l'annuncio con una nota è stato l'Assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor. “Sono davvero molto contento che - ha detto l'Assessore - dopo un lungo periodo in cui non ci sono stati nuovi ingressi di personale a causa del blocco delle assunzioni, con la conseguente impossibilità di sostituire il personale andato in pensione, finalmente Zètema, in piena collaborazione con questa amministrazione, possa procedere a colmare le carenze di organico in modo da garantire un servizio di sempre migliore qualità ai cittadini di Roma e a tutti gli utenti delle strutture culturali cittadine”.

Il concorso

In particolare la società cerca 67 persone da inserire come assistenti nelle sale dei musei civici e 10 da inserire come front office nelle biblioteche comunali. Coloro che vinceranno il concorso avranno un contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel contratto collettivo nazionale di Federculture. La selezione avverrà mediante una prova scritta, un colloquio attitudinale e una valutazione dei titoli accademici e delle esperienze pregresse.

Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale di Zétema e le iscrizioni saranno aperte fino al 31 gennaio 2023.