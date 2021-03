Roma diventa zona rossa: la Capitale entra in lockdown da lunedì prossimo.

I numeri del contagio da coronavirus impongono la stretta nella Capitale. Si attende a minuti l'ufficialità della decisione, che però ancora non trova conferma da parte della Regione Lazio. Nella nostra regione i numeri sono in salita da giorni. Oggi abbiamo circa 462 positivi in più di ieri, e 12 ricoverati in più ma 9 in meno in terapia intensiva.