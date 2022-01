Roma zoo: al Trullo nelle case Ater pascolano le capre. Foto virale sui social

“Anche l'Ater si adegua e ai lotti del Trullo le caprette agiscono sulla manutenzione del verde come se ci fosse un accordo tacito nel copiare Roma Capitale”.

L'immagine su un tweet di Marco Palma Vice Presidente del Consiglio del Municipio Roma XI che aggiunge: “Questa foto scattata da un residente del Trullo in realtà ci riporta ad una città bucolica e forse ad una condizione non così brutta rispetto al rapporto con la natura e ad un'azione di recupero che, in fondo, non sarebbe così malvagia. In realtà, come peraltro scrivono molti cittadini sulla pagina fb del gruppo “sei del trullo se”, i problemi sono ben altri".