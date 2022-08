Romani contro napoletani: botte da orbi all'alba a Gallipoli, tre i feriti

Una violenta rissa è scoppiata all'alba di oggi all'esterno di una discoteca a Gallipoli sul lungomare Galileo Galilei. Sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo le prime informazioni, si sarebbero affrontati un gruppo di giovani romani e un un gruppo di napoletani.

Al momento sono state fermate sette persone, di cui quattro trattenute in commissariato per accertamenti. Tre persone, rimaste ferite, sono state condotte, per le cure mediche, nell'ospedale "Sacro Cuore" di Gallipoli, una è risultata positiva al Covid.

I feriti hanno riportato escoriazioni e traumi di vario genere. Delle indagini si sta occupando il commissariato di Polizia di Gallipoli.