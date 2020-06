Roma

Giovedì, 11 giugno 2020 - 15:37:00 Romani in crisi nera, provano ad impegnare un orologio falso: la truffa La replica di un orologio di lusso come garanzia per ottenere prestito da 10.000 euro: denunciata coppia

Romani in crisi, al banco dei pegni di piazza Monte di Pietà provano ad impegnare un “prezioso” orologio falso per ottenere in cambio un prestito da 10 mila euro: la truffa di una coppia. Mercoledì pomeriggio, il personale del banco dei pegni che ha preso in carico la richiesta del prestito finanziario della coppia, ma ha richiesto ad un perito di eseguire accertamenti sull’orologio offerto a garanzia. Dopo aver riscontrato che si trattava di un falso, sono stati allertati i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese che, intervenuti sul posto, hanno sequestrato l’orologio e identificato la coppia di truffatori, poi deferiti all’Autorità Giudiziaria. Lui 44enne già con precedenti e lei 32enne, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri con l’accusa di tentata truffa in concorso.