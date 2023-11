Romani pazzi per il cioccolato: il rapporto Swg certifica l'amore Capitale

Ora è ufficiale. I romani amano il cioccolato. A sancirlo è un rapporto Swg che svela il lato più gustoso della Capitale. Una passione per la cioccolata che diventa una ricerca di mercato e un'analisi articolata in gusti, particolarità e consumi.

Il consumo di cioccolato mette Roma al secondo posto della classifica italiana di amatori.

Il rapporto

L’autunno entra nel vivo. E il cioccolato è da sempre uno dei comfort food preferiti dagli italiani, per concedersi una coccola quando il freddo si fa più pungente o - per i più metereopatici - per risollevare l’umore buttato giù dal maltempo. Non è un caso, del resto, se alcuni tra i più importanti eventi dedicati al cioccolato si svolgano, in diverse regioni italiane, proprio nel corso dei mesi autunnali.

Scala nazionale

Anzitutto, i risultati della ricerca rivelano che il cioccolato rappresenta un componente importante della dieta degli italiani: 3 italiani su 4 dichiarano infatti di consumarlo abitualmente e per il 46% ogni occasione è giusta per mangiarlo. Tra questi, le donne e gli under 34 sono i più assidui. Le percentuali più alte tra chi afferma di mangiare il cioccolato più volte alla settimana si registrano proprio tra le donne(32%) e tra i giovani tra i 18 e 34 anni (32%).

Le curiosità

Ma cosa rappresenta il cioccolato per gli italiani? Per la maggioranza assoluta degli intervistati (51%) è una coccola, con una percentuale che sale al 57% nel caso dei consumatori over 64. Per il 30% è un momento di gioia. Ancora più interessante è notare come i consumatori più assidui di cioccolato abbiano dichiarato di provare emozioni come speranza, allegria e gioia in misura maggiore rispetto a chi non consuma cioccolato. Allo stesso modo, proprio chi consuma cioccolato raramente o mai ha dichiarato di provare emozioni legate alla rabbia e al disgusto più di quanto hanno dichiarato di fare chi, invece, consuma cioccolato. In ogni caso, tra le emozioni legate al consumo di cioccolato non si può escludere l’amore: nel caso in cui in dispensa ne resti un solo pezzo gli italiani lo condividerebbero anzitutto con il marito o la moglie (45%), con la mamma (24%) o con il papà (15%).

Roma dopo Milano

Al primo posto si attesta Milano, seguita a ruota da Roma, con un distacco davvero irrisorio. Al terzo posto Cagliari, poi: Firenze, Monza, Bergamo, Bologna, Brescia, Torino e Busto Arsizio.

I dati del food delivery

In questa ricerca anche Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, diventa protagonista grazie al suo database. In quanti lo amano? Qual è la tipologia preferita? E quand’è il momento perfetto per mangiarlo?

I dati gusto per gusto

Sono quasi 10.000 i ristoranti e i supermercati partner che offrono cioccolato sulla piattaforma. La top 10 dei prodotti a base di cioccolato più ordinati:

1) donut al cioccolato

2) milkshake al cioccolato

3) torta al cioccolato

4) muffin al cioccolato

5) cioccolato al latte

6) macaron al cioccolato

7) mini muffin al cioccolato bianco

8) mochi al cioccolato

9) biscotti con gocce al cioccolato

10) pain au chocolat.