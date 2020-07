Romena rapina cinese: gli strappa un Rolex dal braccio, poi fugge. Arrestata

Romena rapina cinese a San Giovanni: con l'aiuto di una connazionale complice, il 30 giugno scorso la donna in via Albalonga ha avvicinato l'uomo strattonandolo con forza e riuscendo a sfilargli dal polso il prezioso orologio per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto. Domenica un altro uomo rapinato del Rolex alla Montagnola.

La vittima della rapina di San Giovanni, un 70enne originario della Cina, grazie alla presenza di una telecamera montata sul parabrezza frontale della propria auto, è riuscita a filmare le immagini che ritraevano il volto delle due romene nonché l’arrivo e la successiva fuga del veicolo utilizzato dai malfattori. L’anziano è riuscito così, durante l’esposizione della denuncia, a fornire ai poliziotti i dati necessari per risalire alle responsabili della rapina.

Gli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, acquisita la denuncia e le immagini, sono risaliti grazie al riconoscimento delle foto presenti in banca dati interforze da parte del denunciante, all’identità delle responsabili, D.L. 29enne romena ed una sua connazionale, già note e segnalate per reati analoghi sempre in danno di anziani “agganciati per strada” con pretesti svariati, che vanno dalla richiesta di indicazioni stradali a offerte di prestazioni sessuali.

Domenica un'altra rapina in strada, questa volta alla Montagnola, dove una donna di circa 25 anni ha rubato un Rolex dal polso di un 71enne. Secondo quanto si apprende, l'uomo è stato fermato dalla donna in strada con la scusa di chiedere alcune informazioni. Una conversazione durata qualche minuto all'incrocio tra via di Grotta Perfetta e viale Pico della Mirandola e conclusasi con un caloroso abbraccio. Un gesto fatale per l'uomo che aveva al polso un Rolex Gmt, con quadrante nero e corona blu e rossa.

L'anziano si è accorto di non avere più indosso l'orologio solo qualche istante dopo che la donna - "giovane e di bell'aspetto, con accento dell'est Europa", come riferito agli inquirenti - si era già allontanata facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Esposizione.