Romeno muore davanti l'Ufficio Immigrazione. Doveva lasciare l'Italia

Rumeno muore davanti l'Ufficio Immigrazione. Colpito da ordine di allontanamento

Un cittadino romeno, comunitario, che aveva trovato riparo in un giaciglio di fortuna nei pressi dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma, è stato ritrovato persona privo di sensi.

Soccorso dalla Polizia

Le forze di polizia e i soccorsi sanitari, prontamente intervenuti sul posto, ne hanno purtroppo constatato il decesso. La Questura della Capitale, "esprime cordoglio per la morte improvvisa di una persona giovane" e fa presente che l'uomo "non aveva motivo di attendere all’esterno dell’ufficio immigrazione in quanto cittadino comunitario a cui era stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale". Il decesso, infatti, è avvenuto per cause naturali.

Usb contro la Questura: "Era in fila dalle 22"

Il sindacato Usb, in una nota, aveva riportato la notizia della morte di "una persona anziana che si trovava fuori" dall'Ufficio Stranieri di via Patini "per fare richiesta di asilo". "Si è messo in fila questa notte dalle ore 22, poiché è prassi della Questura scegliere solo poche persone ogni giorno - scrive il sindacato -, tra quelle in fila da fare entrare per tale richiesta, mentre tutte le altre vengono respinte".