Romics 2022, riparte il festival per creativi e appassionati del fumetto

Appassionati del fumetto, creativi o semplicemente curiosi, questa è per voi: dal 7 al 10 aprile a fiera di Roma torna Romics, Festival del Fumetto, Animazione, Cinema e Games nella sua 28esima edizione.

Sotto il manifesto dell'evento di quest'anno, disegnato da Laura Scarpa si riuniscono oltre 200 espositori per quattro giorni di performance, presentazioni, tornei, testimonianze di autori, nuovi talenti e influencer del settore.

“Grande attenzione – ha dichiarato Sabrina Perucca, direttrice artistica di Romics – sarà dedicata ai temi sensibili della contemporaneità. Romics prosegue il suo percorso di appuntamenti dedicati ai temi urgenti dei nostri giorni e vuole in questa edizione, attraverso un evento di live drawing che si dipanerà durante tutti e quattro i giorni del festival dare voce alle urgenti istanze di pace e libertà, contro ogni forma di guerra.”

È proprio qui che trova spazio l’iniziativa “LupicsForPeace”: Un grande wall che prenderà colore durante i quattro giorni del festival grazie alla collaborazione di grandi firme nazionali e internazionali. Un imponente murales per sensibilizzare il pubblico, gli autori, gli editori e tutti gli artisti presenti alla pace, al dialogo, alla soluzione non violenta del conflitto.

I premi

La giornata di domenica 10 aprile è dedicata al Romics d’Oro e all’assegnazione del premio a due grandi figure: l’autrice, storica del fumetto, illustratrice Laura Scarpa e il giornalista, conduttore televisivo e scrittore Vincenzo Mollica, che è anche un pittore e disegnatore. Due percorsi espositivi sono stati dedicati ai vincitori.

Un’altra novità del Festival di quest’anno è il Premio Romics Musica per Immagini, progetto dedicato ai professionisti della “musica per immagini”, personalità nazionali e internazionali molto note al mondo della musica, selezionate da Giuria molto selettiva.

Gli spazi

Oltre all’Artist Alley, l'enorme spazio dedicato alle migliori matite del fumetto italiano ed internazionale, diviso per tema e provenienza anche l'area Cinema, avrà la sua sezione nel Movie Village, che ospiterà i titoli più importanti in arrivo della stagione. Tanti i titoli protagonisti di questa edizione con incontri con artisti ed esperti, sneak preview e materiali in anteprima.

Spazio anche all’arte, con un percorso visivo in NFT dell’artista Fabrizio Spadini dal titolo Lame Rotanti. La pittura contemporanea di Fabrizio Spadini: distopie pop > robomachie > esplosioni. Un viaggio visivo all'interno di scaneri futuristici, tra suggestioni cinematografiche e mitologia: da Arcadia a Cronos, da Esplosione a Giverny fino a Romanzo di formazione e A.I.

Ci saranno le aree di intrattenimento dedicate al game e card game che coinvolgeranno il pubblico con attività, eventi, talent e tornei con oltre cento postzioni di gaming.

Info

da giovedì 7 aprile a domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle 20:00.

Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord (tutti i giorni) e Ingresso Est (sabato e domenica).

Ingresso:

Nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, l’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto.

I biglietti sono acquistabili dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.

All’ingresso verrà richiesto il Super Green Pass.