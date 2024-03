Romics a Roma: parte il delirio dei cosplayer e degli appassionati di fumetti

Romics, dal 4 al 7 aprile in Fiera Roma, un grande evento lungo quattro giornate pronto ad accogliere il pubblico nei 5 padiglioni con oltre 70.000 mq espositivi della Fiera.

Romics è una manifestazione fieristica internazionale, certificata da ISFCERT - Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia, con oltre 350 espositori nazionali ed internazionali, dove l'immaginario di giovani e meno giovani si sprigiona in un mix di generi e interessi attraverso molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto. Entertainment e approfondimento specialistico sono la cifra di una kermesse rivolta ad un pubblico di appassionati, professionisti e operatori del settore.

Simone Bianchi firma il manifesto

A firmare il manifesto ufficiale della XXXII edizione di Romics, Simone Bianchi, Romics d’Oro dell’edizione, con un magnifico tributo a Batman in occasione dell’85° anniversario, dove il cavaliere oscuro domina il cielo con una presenza maestosa, evocando un'atmosfera di mistero e forza che ha catturato l'ammirazione di generazioni di appassionati.

Come di consueto, sono numerose le collaborazioni istituzionali attivate da Romics: col Ministero della Cultura e con il Centro per il libro e la lettura in tema di promozione del libro e della lettura attraverso l'assegnazione del Premio Nuovi Talenti conferito nell'ambito del Premio Romics del Fumetto 2024; la Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, con l'obiettivo di valorizzare le imprese culturali creative del Lazio e le misure a supporto della loro crescita attraverso la partecipazione di una collettiva di aziende del territorio. Lazio Innova presenterà al pubblico alcuni giochi in versione beta che sono stati sviluppati durante il programma Zagarolo Game House nello Spazio Attivo LOIC di Zagarolo, l’hub dell’innovazione della Regione Lazio che si rivolge ai settori game, cultura e turismo. Nello stand regionale, inoltre, sarà presente un desk informativo sulle attività e i progetti realizzati nel FabLab Lazio e nella rete Spazi Attivi.

E spuntano le postazioni digitali per realizzare i nuovi capolavori

A disposizione dei visitatori anche delle postazioni attrezzate con tavolette grafiche per realizzare disegni e fumetti in digitale. Venerdì 5 aprile alle ore 11.30, presso l’area Comics City del Padiglione 7 della Fiera di Roma, è previsto il workshop Visionary AI - Guarda l'Invisibile. Crea l'Impensabile. Sviluppare l’immaginazione attraverso l’intelligenza artificiale generativa, un incontro di exponential ecosystem building dedicato al mondo della creatività: dal fumetto all’illustrazione, dai videogiochi alla narrativa e al cinema, un’occasione per esplorare nuovi orizzonti e scoprire come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo i confini del possibile. L'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale conferma la presenza con un proprio spazio all'interno della manifestazione per presentare la rete delle quaranta biblioteche dislocate nei quindici municipi della Capitale, i servizi per la promozione e l'accesso alla lettura con l'offerta del proprio catalogo, dedicato anche al fumetto, e le numerose iniziative culturali che caratterizzano il sistema bibliotecario romano. Lo spazio di Biblioteche di Roma Capitale sarà animato da laboratori e workshop con autori e case editrici. La collaborazione tra Biblioteche di Roma Capitale e Romics ha avviato un fondo per la costituzione di una nuova Biblioteca di Fumetti e Graphic Novel da mettere a disposizione degli utenti. Inoltre, gli iscritti ai Circoli di Lettura delle Biblioteche di Roma decreteranno il Premio Giovani Lettori - Premio del Pubblico Graphic Novel che sarà conferito all'interno del Premio Romics del Fumetto 2024.

Raccontare le innovazioni e i nuovi trend e allo stesso tempo di riservare centralità per i grandi Maestri

“Tante le sorprese per la trentaduesima edizione di Romics, – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics – un programma ampio e diversificato, capace di raccontare le innovazioni e i nuovi trend e allo stesso tempo di riservare centralità per i grandi Maestri, i personaggi e gli universi narrativi che ci accompagnano, direi nella nostra quotidianità, da diverse generazioni. Partiamo allora con i festeggiamenti per gli 85 anni di Batman, personaggio amatissimo e sorprendente nella sua capacità di rinnovarsi pur restando sempre fedele a se stesso. Ad accogliere il pubblico di Romics il meraviglioso manifesto realizzato da Simone Bianchi dedicato al cavaliere oscuro. Cinque straordinarie personalità artistiche nel fumetto, cinema e musica, premiate con l’assegnazione del Romics d’Oro: la geniale fumettista Vanna Vinci; il musicista e compositore Riccardo Zara; Dan Panosian, disegnatore americano di successi internazionali; Dylan Cole, Concept Art Director del grande cinema; Simone Bianchi, disegnatore per Marvel e DC Comics. Una edizione che celebra inoltre importanti compleanni come quello dei 75 anni del settimanale Topolinoe delle Serie TV Happy Days e Heidi e che rende omaggio allo scomparso editore Francesco Coniglio con una mostra originale. In collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e la Scuola Romana dei Fumetti, arrivano i Corpi a Regola D’Arte degli atleti paralimpici con una mostra e un evento di live painting. Un omaggio immancabile infine per Akira Toriyama, il grande mangaka scomparso recentemente. Centrale come sempre il grande fumetto d’autore con centinaia di iniziative e con il Premio Romics del Fumetto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura – MIC e l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale”.

Le mostre di Romics

SIMONE BIANCHI: PELLEGRINO TRA GLI SPAZI. La mostra celebra l'arte di Simone Bianchi attraverso una selezione di 20 opere originali che esplorano le varie sfaccettature e collaborazioni dell'artista. Dai supereroi di Marvel e DC Comics a Star Wars, Spawn e Conan, le opere offrono uno sguardo trasversale alla carriera di Bianchi, includendo studi preliminari e definitivi. La matericità e l'intenzione dell'artista emergono attraverso l'uso di matita, inchiostro e acrilico su diverse superfici. La mostra include una sezione dedicata a Batman in occasione del suo 85° anniversario, oltre a opere su Joker e altri personaggi iconici. Un viaggio emozionante attraverso gli immaginari narrati visivamente da uno dei più sorprendenti illustratori del fumetto contemporaneo.

IL VIAGGIO NOTTURNO DI VANNA VINCI. La carriera di Vanna Vinci sarà omaggiata dalla mostra intitolata Il Viaggio notturno di Vanna Vinci che presenta la sua ultima opera, Viaggio notturno, pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Vinci ritorna alle atmosfere dei suoi esordi, creando un racconto intrigante e fascinoso ambientato a Bologna. La storia si concentra su Jana, che eredita un misterioso appartamento nella città, esplorando i suoi segreti insieme alla città stessa, che rivela aspetti misteriosi e affascinanti. Vinci spiega il significato del nome Jana e la scelta di ambientare la storia a Bologna, con le sue dualità e i suoi segreti. L'opera offre un'immersione completa in atmosfere sorprendenti, caratterizzate da vampiri, vicoli e portici, con un uso notevole del colore.

IL MIO RING È IL FUMETTO: L’ARTE DI DAN PANOSIAN. La mostra celebra Dan Panosian come un costruttore di emozioni, un artista capace di creare scene ipertrofiche di azione e sequenze delicate nei dettagli delle espressioni dei personaggi. La sua vita professionale, divisa tra la boxe e il fumetto, segue le orme del padre, un ex lottatore professionista e pubblicitario. Nato a Cleveland, la stessa città dove è stato concepito Superman, Panosian è noto per aver fondato l'iniziativa Drink and Draw Social Club, che unisce fumettisti e fan nei pub di tutto il mondo. La mostra a Romics presenta una selezione dei suoi lavori, tra cui la sua interpretazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, tavole da Slots e immagini da An Unkindness of Ravens, realizzato con Marianna Ignazzi.

THE ART OF DYLAN COLE, la prima mostra italiana dedicata al noto production designer e art director americano Dylan Cole, Romics d’Oro. In vent’anni di carriera ha partecipato ad oltre 60 film, come Senior Matte Painter (Return of the King), Concept Art Director (Avatar) e Production Designer (Maleficent, Tron: Legacy, Alice in Wonderland). Da sempre il suo sguardo artistico si distingue nell’industria cinematografica per la ricchezza dei dettagli, delle cromie e per il dinamismo delle pose.

FRANCESCO CONIGLIO, EDITORE LIBERO. La mostra celebra la vita e la carriera di Francesco Coniglio, uno dei protagonisti del mondo del fumetto italiano degli ultimi 50 anni. Organizzata in collaborazione con Alessandro Bottero, la mostra offre uno sguardo trasversale sulle molteplici attività e passioni di Coniglio. Le sezioni raccontano delle scuole di fumetto che ha fondato e diretto, della sua attività come service editoriale e consulente editoriale, del suo lavoro come autore di fumetti e critico, e infine della sua carriera come editore. La mostra si conclude con un "Wall of Memory", dove amici e autori lo ricordano con testi e disegni dedicati.

CORPI A REGOLA D'ARTE. La mostra, realizzata in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e il Comitato Italiano Paralimpico, celebra l'arte, lo sport e l’inclusione, diffondendo un messaggio di bellezza e diversità. Gli studenti del corso di Disegno e Tecnica del Fumetto hanno creato oltre quaranta ritratti di atleti paralimpici, ispirandosi ai Bronzi di Riace utilizzando la pittura acrilica e tecniche raffinate, le opere esprimono l'estetica e la bellezza uniche di ogni corpo.

Gli eventi speciali e le anteprime

Topolino: 75 anni insieme! Da 75 anni Topolino nel suo storico formato a libretto accompagna intere generazioni attraverso le storie di Paperino, Topolino e i loro eccezionali compagni di avventure. Un appuntamento settimanale immancabile con la rivista che ha ospitato nelle sue pagine i più grandi disegnatori al mondo dei più amati personaggi disneyani. A raccontarci di questa favolosa avventura domenica 7 aprile con la presentazione del numero 3567, in uscita proprio nella settimana di Romics, Alex Bertani, Direttore Editoriale del settimanale, Andrea Freccero, fumettista e Art Director di Topolino e autore della copertina speciale dedicata ai 75 anni e Marco Gervasio tra gli autori più prolifici del mondo disneyano. Conduce l’incontro Antonio Ranalli, giornalista RAI.

Domenica 7 aprile un grande Omaggio ad Akira Toriyama l'eccezionale mangaka noto per aver creato universi straordinari come Dr. Slump & Arale e Dragon Ball. Queste opere hanno influenzato diverse generazioni in tutto il mondo con la loro miscela di ironia, azione e amicizia. Romics vuole rendere omaggio a Toriyama, recentemente scomparso, attraverso un incontro che coinvolge esperti del settore, la casa editrice Star Comics, artisti e fan. I cosplayer sono invitati a partecipare all'omaggio indossando costumi ispirati ai personaggi di Toriyama per un saluto caloroso ed emozionante.

Il capitano Giorgio Vanni torna a far cantare Romics domenica 7 aprile con le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni dagli anni '90 in poi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Max Longhi e ha prodotto brani per artisti di fama internazionale come Laura Pausini, Ricardo Montaner e Mietta. Ha firmato le indimenticabili sigle di anime amati come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e One Piece entrati nel cuore di intere generazioni.

In collaborazione con Rai Kids due eventi speciali: domenica 7 aprile la proiezione di Sapiens? di Bruno Bozzetto un film nato da un’idea originale di Bozzetto che vuole invitare a riflettere sull’aggettivo “sapiens” associato all’essere umano. Le sinfonie di diversi autori di musica classica fanno da sfondo a tre cortometraggi dedicati all’uomo ed al suo comportamento nei riguardi della natura e della società. La proiezione, sarà introdotta da un video saluti del maestro. Sabato 6 aprile un evento speciale vedrà protagonisti I Ronfi, creazione di Adriano Carnevali, che dopo oltre quarant'anni diventano finalmente una serie animata. La serie è prodotta da Rai Kids e Gertie con la partecipazione di Something Big. Durante l’incontro l’esecuzione live delle musiche della serie, curate dal Maestro Vince Tempera.

Sabato 6 aprile l’evento Generazione Goldrake ci accompagna in uno straordinario viaggio nei ricordi in compagnia delle sigle e delle canzoni più iconiche musicate dal Maestro Vince Tempera che, con Il supporto della storica cartoon cover band La Mente di Tetsuya e la conduzione di Giorgia Vecchini, ci accompagnerà lungo un percorso straordinario a ritroso nel tempo, ricco di emozionanti aneddoti e spumeggianti sorprese.

Daniele Serra autore di Visioni (Sergio Bonelli Editore) e Paolo Barbieri autore di Storie di Unicorni (Sergio Bonelli Editore), sabato 6 aprile, si confrontano negli stili, nelle emozioni e sulle fonti di ispirazioni tra fantasy, horror, draghi, fate, demoni e fantasmi in un dialogo condotto da Luca Crovi, editor Bonelli. Emozioni, storie e desideri: i mondi di Giulia J Rosa e Sergio Algozzinodove, sabato 6 aprile, i due autori dialogano sul tema delle emozioni e dei sentimenti e sul come questi vengano raccontati attraverso le loro opere.

Sono 111 i titoli iscritti alla ventiduesima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. A far parte della giuria che premia le maggiori firme nazionali e internazionali della nona arte Adriano Monti Buzzetti Colella, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Ottavio Cavallo, Responsabile del Servizio BCC Elsa Morante, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale, Diego Del Pozzo, giornalista e storico del cinema e degli audiovisivi, Enrico Fornaroli titolare della cattedra di Pedagogia e didattica dell’arte e insegnante di “Storia del fumetto” presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics. Ai titoli in concorso verrà dedicata una parete espositiva e fruibile dal pubblico e durante la Cerimonia di Premiazione, in programma sabato 6 aprile, verranno annunciati i vincitori dell’edizione 2024.

Tantissimi gli illustratori e disegnatori che hanno candidato le loro illustrazioni per la seconda edizione del concorso Disegniamo il Maggio - Contest per illustratori per l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura Il Maggio dei Libri 2024, organizzato e promosso da Romics, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura. Le 15 opere finaliste, selezionate dall’apposita Giuria, saranno esposte in mostra e l’opera vincitrice verrà premiata nel corso della cerimonia di premiazione sabato 6 aprile.