Romics, torna la festa del mondo del fumetto: dal 30 marzo alla Fiera di Roma

Dal 30 marzo alla Fiera di Roma torna il Festival del mondo del fumetto: tra cosplay, storie, videogiochi, animazioni e cinema inizierà la 30esima edizione del Romics. Una kermesse di livello internazionale che in cinque padiglioni ospiterà numerosi eventi e iniziative, oltre a 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico.

Un'occasione per dare voce e vita all'immaginario collettivo dei giovani, e anche degli adulti e dei bambini, coniugando l'intrattenimento, i contenuti speciali e i percorsi di partecipazione proposti. Tra le iniziative proposte svetta il Premio ‘Nuovi Talenti’ nell’ambito del Premio Romics del Fumetto, organizzato grazie alla collaborazione con il Centro Libri per la Letteratura e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Gli eventi di questa edizione

“Romics festeggia la sua Trentesima Edizione con grandi eventi e celebrazioni speciali - spiega Sabrina Perucca, direttrice artistica del Romics - un programma fittissimo per celebrare il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, dal cinema al games fino alla musica”

Tra questi eventi, la premiazione del Romics d'Oro. L'evento con il giornalista Vincenzo Mollica quattro gli autori per festeggiare i 40 anni dello speciale TV Letteratura Disegnata. Per i 45 anni di Goldrake in Italia la presentazione del remix della sigla Ufo Robot, realizzato da Vince Tempera e il DJ Massimo Alberti. Un evento per rendere omaggio al Maestro Leiji Matsumoto. Grande attesa poi per i festeggiamenti per i 100 anni della Warner Bros. Una mostra con le illustrazioni di Paolo Barbieri dedicata a Fiaba e Mito. Una grande sorpresa per tutti i lettori di Topolino: la presentazione ufficiale della storia Paperugantino, scritta e disegnata da Marco Gervasio, con la realizzazione della special variant cover esclusiva a tiratura limitata per Romics. Tra gli incontri dedicati al pubblico e agli operatori, Il lettering nel fumetto, arte e mestiere, in collaborazione con la Commissione Comics & Graphic Novels di Aie (Associazione Italiana Editori).