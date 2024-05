Roseto, assegnato il Premio Roma 2024: vincono Germania, Francia e Belgio

Si è concluso ieri pomeriggio, domenica 19 maggio, il “Premio Roma 2024”, il concorso internazionale per nuove varietà di rose ottenute da ibridatori stranieri e italiani. La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice del Roseto comunale all’Aventino.

Promossa e organizzata dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e dal Dipartimento Tutela Ambientale, la manifestazione apre la stagione dei concorsi del circuito mondiale.

I premiati

Ad aggiudicarsi la 82° edizione con il maggior numero di premi anche quest’anno la Germania: quattro i premi assegnati, due nelle categorie Internazionali H.T., la più prestigiosa, e Arbustive e due nei premi speciali della Rosa dei Giornalisti e della Rosa dei Giardinieri. Tre i premi per la Francia: uno nella categoria Sarmentosa e due per i premi speciali Fragranza e Rosa dei Bambini. Al Belgio un premio nell’ambito della categoria Floribunde.

L'assessore Alfonsi

“Sono molto felice di questa edizione del Premio - ha detto l'assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi - che ha registrato una straordinaria partecipazione di esperti e amanti del settore florovivaistico e in particolare delle rose, ma anche e soprattutto delle cittadine e dei cittadini. In tantissimi hanno seguito la cerimonia e visitato il roseto fin dal primo giorno. Solo nel primo week end di apertura abbiamo superato le 10mila visite e non era mai accaduto. E così è stato in tutte le giornate. Il roseto resta uno straordinario luogo della città che vogliamo valorizzare, abbellendolo e aprendolo sempre di più al pubblico per farlo diventare un luogo caro a tutti i romani e investendo attenzione, risorse ed energie per questo tesoro incastonato nel colle Aventino”.

La 82° edizione del Premio Roma ha ospitato 94 nuove varietà di rose in rappresentanza di 11 Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Usa. Il Roseto Comunale quest’anno rimarrà aperto al pubblico fino al 16 giugno.