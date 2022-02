Rottamati lucchetti dell’amore: un bacio sensuale si certifica con l’NFT

Gli innamorati festeggiano l'amore con la blockchain. Allo Stadio di Domiziano di Roma al via un'iniziativa per le coppie più tecnologiche.

Niente più fiori nè lucchetti: a San Valentino le coppie che si fotograferanno allo stadio di Domiziano riceveranno una certificazione di "proprietà" sulla loro opera digitale. Sono i Non-Fungible Token -pezzi che non possono essere nè replicati nè sostituiti- l'ultima trovata per avvicinare i giovani ai reperti archeologici.

La criptoart sostituisce fiori e lucchetti

Dal 12 al 14 febbraio le coppie che scatteranno un selfie tra i reperti archeologici dell’area, avranno in dono la certificazione NFT (Non Fungible Token) che ne garantisce l’unicità, l’originalità, l’autenticità e la proprietà. Una foto trasformata in “criptoart”, resa immodificabile e non sostituibile grazie alla tecnologia blockchain; gli innamorati avranno così un ricordo smart della giornata. Il fenomeno NFT sta decisamente esplodendo, rappresentando una nuova tendenza nel campo dell'immagine. L'iniziativa sarà attiva allo stadio di Domiziano, a piazza Navona, sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio.