Roma

Giovedì, 10 dicembre 2020 - 13:51:00 Ruba due collane d'oro: “Volevo fare un regalo a mia madre”. Arrestato 19enne Il ragazzo, con precedenti, ha provato il colpo in una gioielleria in via Appia Nuova: è accusato di tentato furto aggravato

“Volevo fare un regalo a mia madre per il suo anniversario di matrimonio”. Questa la giustificazione che un 19enne romano ha dato agli agenti di polizia, intervenuti a seguito della segnalazione al 112 del proprietario di una gioielleria in via Appia Nuova che aveva sorpreso il giovane rubare due collane d'oro. È successo mercoledì mattina. Il giovane, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale con la scusa di voler fare un regalo alla madre. Quando poi si è trattato di perfezionare l’acquisto dei monili in oro scelti, il giovane profittando del momento di distrazione del proprietario, si è infilato sotto la giacca l’espositore con due collane del valore di 1200 euro. L’esercente, tuttavia, accortosi dello strano movimento del ragazzo, che nel frattempo si è rifiutato di restituire i gioielli, ha segnalato l’accaduto al NUE 112. Al loro arrivo i poliziotti recuperate entrambe le collane, una delle quali finita in terra e acquisita la testimonianza del gioielliere, hanno arrestato K.D., con precedenti di polizia a suo carico, per tentato furto aggravato.