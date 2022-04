Ruba in chiesa nel Venerdì Santo, il parroco non ha paura e chiama il 112

Tentato furto all'alba di venerdì nella chiesa Santa Maria Assunta in via Monte Massico, nel quartiere romano di Montesacro. A poche ore dalla Via Crucis, prevista per il venerdì Santo, un 27enne straniero si è introdotto in parrocchia con l'obiettivo di rubare.

Ma non aveva fatto i conti con il parroco che, dopo averlo visto, ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri della Stazione di Roma Fidene e di San Basilio che hanno bloccato l’uomo.

In seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un porta ostie in metallo di color oro che è stato restituito. Il 27enne è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.