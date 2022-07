Rubano marmitte per rivendere i catalizzatori: due romani finiscono in manette

Nel corso di un normale controllo del territorio, transitando in piazza Maresciallo Giardino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso due uomini italiani di 42 e 41 anni, mentre erano intenti ad asportare un catalizzatore di un’autovettura parcheggiata sulla strada.

I due sono stati subito arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un secondo catalizzatore appartenente ad un altro veicolo in corso di identificazione oltre a vari arnesi da scasso. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli indagati sono stati condotti in udienza presso le aule di piazzale Clodio e gli arresti sono stati convalidati.