Rubano nella notte un gigantesco cancello condominiale. La banlieu alla romana è in via Molfetta al Quarticciolo

La banlieu di Roma? E' in via Molfetta al Quarticciolo, dove la notte scorsa si è consumato il furto più assurdo: in intero cancello condominiale è stato portato via nella notte.

Esatto, un cancello condominiale lungo diversi metri e alto un metro e 80 e realizzato in ferro. La “gang dei fabbri” ha colpito durante la notte e, secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, erano in 6, tutti a volto scoperto. Prima hanno divelto i cardini, poi la gru umana l'ha alzato, spostato e probabilmente caricato su un furgone. E' accaduto in via Molfetta al civico 4.

Dopo il furto della "gang dei fabbri", prendono fuoco 3 scooter

Ma a pochi metri di distanza, al civico 2, intorno alle 4,30 del mattino i Carabinieri sono dovuti tornare perché un gruppo di tre scooter posteggiati sul marciapiede hanno “casualmente” preso fuoco. Caccia aperta ai ladri di cancelli, e un po' meno ai piromani.