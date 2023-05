Rubano un robot medico da 1,5 milioni di euro: ai domiciliari quattro italiani

Quattro italiani sono finiti agli arresti domiciliari per rubato un robot medico del valore di più un milione e mezzo di euro. Grazie a una complessa indagine i Carabinieri sono riusciti ad arrestarli.

Il furto è avvenuto nel maggio del 2022 nelle campagne vicino Tivoli. In una scena simile a un film d'azione di Hollywood, i quattro ladri hanno affiancato l'autoarticolato che stava trasportando il sofisticato dispositivo medico in un ospedale di Roma. Dopo aver rubato l'autoarticolato, hanno preso ciò che trasportava, lo hanno messo sul proprio camion e si sono allontanati, abbandonando il veicolo nelle campagne. E ciò che trasportava non era merce qualunque: si tratta di un robot medico, un esempio della massima tecnologia robotica applicata alla medicina, capace di compiere difficili operazioni sui pazienti. Un congegno del costo di più di 1,5 milioni.

Le indagini

Coordinati dalla Procura di Tivoli, i Carabinieri hanno avviato una complessa indagine. Sono stati raccolti tutti gli indizi possibili dal camion abbandonato e dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, così da ricostruire tutti i momenti della spettacolare azione criminale. Grazie a queste attente ricerche, i militari sono riusciti a risalire ai volti e quindi alle identità dei quattro ladri.

Grazie anche alle perquisizioni nei confronti dei quattro indagati, i militari hanno rinvenuto gli abiti che indossavano il giorno del furto e addirittura dei jammer, cioè dei disturbatori di frequenza. Si tratta di dispositivi non commerciabili in Italia che sono in grado di inibire il segnale del gps. Probabilmente li hanno utilizzati al momento del furto.