Rubavano e prendevano di mira i turisti: 7 persone arrestate dai Carabinieri

Operazione antiborseggio dei Carabinieri in Centro. Sette persone sono state arrestate in varie parti del Centro Storico della città, tra le metropolitane e i luoghi più frequentati dai turisti. L'operazione è stata coordinata dalla Procura. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Il primo episodio è avvenuto alla stazione della metro A Repubblica, dove i Carabinieri hanno individuato e arrestato due cittadine bosniache di 22 e 33 anni che avevano appena rubato il portafoglio a una turista straniera. Le due, già note alle forze dell'ordine, provengono dall'insediamento sulla Pontina.

Il tentato furto nel ristorante

Un 46enne senza fissa dimora è stato invece arrestato a via Capo le Case, non lontano da piazza Barberini. L'uomo si era introdotto in un ristorante, cercando di rubare la borsetta della titolare. La donna se ne è accorta e ha tentato di fermarlo: ne è nata una colluttazione. Prima che la situazione potesse degenerare sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato l'uomo per rapina impropria.

Gli altri arresti

Una coppia di rumeni di 19 e 26 anni sono stati notati dai Carabinieri mentre si aggiravano per le vie del Centro Storico con fare sospetto. I militari li hanno seguiti e li hanno arrestati non appena si sono accorti che i due hanno rubato il portafoglio dallo zaino di un turista tedesco.

In via Giolitti è stato arrestato un 35enne romeno che aveva appena sottratto il cellulare dalla tasca di un turista spagnolo. E infine è stato arrestato un 52enne romeno che aveva tentato di sfilare il portafoglio dallo zaino di uno studente messicano.