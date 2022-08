Rubertigate, appalti senza gara grazie alla Asl: affari da 1,6 milioni di euro

La compagnia di De Angelis ha ottenuto rinnovi periodici senza gare dalla Asl di Frosinone. Gli incassi sono di 1,6 milioni. La metà senza bandi pubblici.

Il Rubertigate scrive un'altra pagina di scandalo e il protagonista è Vladimiro De Angelis, l'assicuratore minacciato nella telefonata che ha sconvolto il Pd e costretto il capo di gabinetto di Roberto Gualtieri alle dimissioni. Per 5 anni la Asl di Frosinone ha concesso all'agenzia assicurativa Unipolsai di Vladimiro De Angelis polizze per il valore di 1,6 milioni di euro, convalidando rinnovi continui senza emettere bandi pubblici e gare. I rinnovi sarebbero stati deliberati da Luigi Macchitella, il commissario della Asl stessa e a rivelarlo è il documento riguardante le proroghe del contratto tra il 2014 e il 2019, al vaglio del direttore generale della Asl Angelo Aliquò, che seguono le indagini richieste dall'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato.

Tanti rinnovi, nessuna gara

La delibera della Asl risalente all'8 marzo 2019 rivela i meccanismi con cui l'Unipolsai di De Angelis ha fatto affari grazie alle firme di Luigi Macchitella, il commissario straordinario della Asl, con rinnovi che non hanno visto alcuna gara e hanno fatto incassare il totale di 1,6 milioni di euro, a discapito di altre compagnie. Il primo contratto di assegnazione è del 31 dicembre 2014 e aveva due anni di validità, con la possibilità di rinnovo per altri due anni al massimo, corrispondente a 361.593 euro. Le proroghe però non si sono fermate e nel 2018 la Asl ha rinnovato il contratto per ulteriori 6 mesi non emettendo alcun bando pubblico, così come ha fatto l'anno successivo. Il risultato della catena di rinnovi periodici senza gare è un incasso complessivo di 1.631.802 euro di premi concessi dalla Asl di Frosinone alla compagnia di De Angelis.

Sulla moglie nessuna ombra

Sarebbero invece smentite le voci riguardanti possibili favoritismi che la moglie di De Angelis avrebbe ricevuto in qualità di cognata dell'ex assessore regionale alla Sanità ed ex europarlamentare, Francesco De Angelis. La donna è psicologa interna alla Asl.