Rubertigate, la Regione comunica la relazione della Asl sulle assicurazioni

La Regione Lazio comunica il ricevimento della relazione della Asl ciociara sui servizi assicurativi. Dopo lo scandalo delle gare: “Ritardo gare causato dal covid, ma pluralità e risparmi assicurati”.

L'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha comunicato in una nota il ricevimento della relazione da parte di Angelo Aliquò, direttore generale della Asl di Frosinone. Il direttore è stato chiamato in causa dopo la fuoriuscita dei documenti che hanno rilevato gli affari tra l'Azienda Sanitaria e la compagnia assicurativa di De Angelis, con proroghe rinnovate senza passare dalle gare e i bandi pubblici. Per 5 anni, infatti, la Asl avrebbe concesso polizze all'Unipolsai di Vladimiro De Angelis per il valore totale di 1,6 milioni di euro.

La nota dell'Assessorato alla Sanità

“E’ giunta oggi la relazione del dott. Angelo Aliquò Direttore generale della Asl di Frosinone sui servizi assicurativi. In riferimento alla responsabilità civile terzi è stato disposto l’affidamento a seguito di gara europea il 27.07.2018 alla compagnia AmTrust International Underwriters Milano per un importo annuale di 3.789.750 euro. Successivamente è stata disposta una ulteriore gara con decorrenza 15.06.2021 e scadenza 14.06.2023 risultando aggiudicataria la compagnia AmTrust International Underwriters Milano per 3.999.897 euro. In relazione a tutti gli altri servizi assicurativi è stata espletata la gara il 03.10.2014 della durata di anni 2, con eventuale opzione di rinnovo per altri due anni. Tale gara è stata aggiudicata alla compagnia UnipolSai – appartenente a De Angelis - per un importo annuo pari a 375.118 euro. E’ stata attivata l’opzione di rinnovo per anni due con contestuale sconto ai sensi della normativa vigente sulla spendig, che ha determinato una spesa complessiva 361.593 euro, con un risparmio 13.525 euro e con scadenza il 31.12.2019. “

“Le gare ritardate a causa del Covid”

La Asl dichiara che alla scadenza e con l’avvento della situazione determinatasi dalla pandemia, la procedura di gara in questione, come altre al tempo oggetto di lavorazione, hanno subito un ritardo interrotto appena possibile tramite nuova indizione di gara che è avvenuta con la procedura del 30.07.2021, consentendo la partecipazione di una pluralità di soggetti ed un risparmio di circa 65 mila euro annui. Dei cinque lotti, in cui era suddivisa la gara, tre sono stati aggiudicati da Unipol Sai, uno dai Lloyd’s e uno da Amissima Assicurazioni con scadenza al 31.12.2024. La Direzione regionale, inoltre su indicazione dell’Assessore alla Sanità, ha disposto una verifica su tutte le Aziende sanitarie locali”. Così, in un comunicato, l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.