Rugby 6 Nazioni, sabato l'Italia sfida il Galles. Il 13 l'allenamento aperto

Il Rugby Sei Nazioni continua con la partita di sabato 11 marzo allo Stadio Olimpico tra l'Italia e il Galles. Lunedì 13, invece ai fan sarà permesso di assistere ad un allenamento aperto degli Azzurri, guidati dal capitano Michele Lamaro.

Gli allenamenti partiranno dalle 15 allo Stadio dei Marmi. Un occasione per fan e tifosi per incontrare i giocatori della Nazionale di Rugby. "Per il pubblico e per i giovani supporter della Nazionale - dice la Federazione Italiana Rugby in una nota - una nuova opportunità per incontrare da vicino gli azzurri, in procinto di completare la propria avventura nel Torneo 2023, nella cornice unica al mondo dell'impianto del Foro Italico".

Sabato 18 sarà invece la volta del turno conclusivo del Sei Nazioni 2023, con la partita Italia-Scozia.