Rugby, comincia il Sei Nazioni 2023: domenica 5 l'Italia incontra la Francia

Parte ufficialmente il torneo Sei Nazioni di Rugby 2023: domenica 5 l'Italia allo Stadio Olimpico, guidata dal capitano Michele Lamaro, incontrerà la Francia. Per questa prima partita sarà messo in palio il Trofeo Garibaldi.

“Un evento sostenibile - spiega la Federazione Italiana Rugby - la Federazione promuove i valori caratterizzanti del Gioco di Rugby: rispetto, coraggio, tradizione, sportività, sostegno e divertimento”. Il torneo è stato ufficialmente presentato giovedì mattina in Campidoglio alla presenza dell'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, del vicepresidente di Federugby Antonio Luisi, il direttore generale di Sport&Salute Diego Nepi Molineris, il direttore eventi di FIR Pier Luigi Bernabò ed il capitano degli Azzurri di Rugby Michele Lamaro.

L'edizione 2023

"L’edizione 2023 - si legge sul sito di Federugby - ha cominciato da dicembre a contaminare la città, con il lancio di una campagna di comunicazione fortemente incentrata sul simbolismo tipico dell’epos gladiatorio, dove Michele Lamaro e compagni scendono simbolicamente in campo nell’arena del Colosseo”. E infatti molti sono stati i manifesti statici e le affissioni digitali che hanno preannunciato l'arrivo di questo grande evento sportivo. Anche l'Olimpico sarà decorato con delle installazioni che lo renderanno “la casa della Nazionale”.

Il "terzo tempo"

La tradizione del rugby vuole che dopo ogni partita si svolga il cosiddetto “terzo tempo”, cioè un'occasione in cui i giocatori delle due squadra che si sono scontrate in campo passando del tempo, come buoni amici, mangiando insieme. Non saranno da meno le partite del Sei Nazioni: “Lo Stadio Olimpico, la Sala della Protomoteca e Terrazza Caffarelli - si legge sul sito - tre luoghi simbolo di Roma ospiteranno le cene ufficiali post-partita del 5 e 25 febbraio e dell’11 marzo, rafforzando ulteriormente il legame tra la Nazionale e Roma e aprendo le bellezze della Capitale alle delegazioni di Francia, Irlanda e Galles le cene in smoking che da sempre rappresentano uno dei tanti momenti iconici del Torneo".