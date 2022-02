Rugby, Sei Nazioni lungo il Tevere: il Terzo Tempo conquista tutta Roma

Una barca che salpa da Ponte Sant’Angelo e naviga lungo il Tevere per celebrare il rugby e inaugurare gli eventi del torneo Sei Nazioni. Una minicrociera per dare il via agli appuntamenti legati al Terzo Tempo che la Federazione Italiana Rugby e la storica partner Peroni quest'anno organizzeranno in tutta Roma.

In occasione dell’edizione 2022 del Torneo Sei Nazioni, i tifosi di rugby, ma anche i turisti e i cittadini potranno vivere l’esperienza del Peroni Terzo Tempo all’insegna dei valori di condivisione e unione con vari eventi organizzati nella capitale. Venerdì 11 febbraio è stata inaugurata, alla presenza di giornalisti e campioni del rugby, la “Peroni Terzo Tempo Boat”, che ospiterà vari incontri nel corso del torneo Sei Nazioni.

La palla ovale atterra fra le braccia dei campioni del rugby

Durante la serata la nave ha ricevuto un ‘battesimo’ decisamente fuori dagli schemi: il pallone ufficiale del Sei Nazioni, trasportato nei cieli di Roma e lanciato da un drone, ha illuminato la barca e la mega palla ovale presente sull'imbarcazione, atterrando nelle mani di due ex glorie del rugby mondiale: Mauro Bergamasco per la Nazionale Italiana e Dylan Hartley, ex capitano della Nazionale Inglese. Il tutto accompagnato dalla musica di un dj a bordo della nave.

A causa del Covid, la Federazione Italiana Rugby e la Peroni hanno deciso di organizzare il Terzo Tempo non più unicamente al villaggio esterno allo stadio Olimpico, ma in più punti della città. In questo modo “non si creano assembramenti e “si permette a tutti i romani, non solo ai tifosi, di vivere il rugby”, come sottolineato nel corso della cerimonia da Francesca Baldelli, Marketing e Innovation Director della Peroni.

Federazione Italiana Rugby: “Tutta Roma vivrà lo spirito del rugby”

Carlo Cecchinato, Direttore Commerciale della Federazione Italiana Rugby, ha ricordato nel corso dell’inaugurazione l’importanza e il significato del terzo tempo: “È una componente fondamentale del nostro sport. A fine partita la squadra che ha perso, insieme ai dirigenti, arbitri, sponsor e tifosi onora chi ha vinto festeggiando insieme. Tutto ciò ha un alto valore etico”. Il Covid ha avuto un impatto anche sul mondo del rugby. Cecchinato ha spiegato: “Finalmente torniamo con il pubblico in presenza, ma il village intorno all'Olimpico sarà limitato per senso di responsabilità. FIR e Peroni insieme vogliono far vivere comunque lo spirito del rugby. Da oggi fino alla fine del torneo ci saranno flash mob, street gym e altri eventi per tutta la città. Domenica saremo per esempio al Campidoglio e ai Fori Imperiali. Renderemo sostenibile e non impattante questa attività”.

Baldelli: "Tanti eventi sparsi per tutta la città"

Francesca Baldelli di Peroni, nel ricordare i 13 anni di amore con la Federazione Rugby, ha confermato: “Il Peroni Terzo Tempo si faceva sempre al Foro Italico condividendo birra e tanto divertimento. Quest'anno dobbiamo rispettare le norme anti covid e non possiamo fare assembramenti, quindi abbiamo esteso l’evento per un mese in tutta la città di Roma. Oggi inizia questa grande avventura e qui ci saranno tanti eventi con flashmob per tutta la città, insieme anche alla Banda Marciante . Porteremo lo spirito del terzo tempo in questa città, portando gioia e serenità. L'idea è quella di valorizzare la città di Roma con eventi legati a questo sport aperti a tutti".