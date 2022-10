Ryanair punta su Roma e lancia 18 nuove rotte dagli aeroporti della Capitale

Aumentano i voli da Roma e con l'investimento di 1,3 miliardi e più 7 mila posti di lavoro tra le nuove destinazioni ci sono il Agadir, Asturie, Liverpool e Dublino.

Lo dichiara in una conferenza stampa l'amministratore delegato della compagnia, Michael O' Leary e l'investimento sugli aeroporti della Capitale porterà le rotte a un totale di 70, con 900 voli alla settimana e metterà a disposizione 13 aeromobili tra cui i 2 nuovi Boeing ecologici “Gamecharger” a Ciampino, che offriranno oltre il 10% in più dei posti rispetto all'inverno del 2019.

Non solo voli, aumentano anche i posti di lavoro negli aeroporti

L'investimento ammonta a 1,3 miliardi di euro e i posti di lavoro supereranno i 7 mila in loco, con novità nelle destinazioni che vedono, tra i nuovi voli, quelli verso Agadir in Marocco, Asturie in Spagna, Liverpool e Dublino. Ryanair, ha detto O'leary, continua ad offrire "più traffico, maggiore crescita e tariffe inferiori rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. I cittadini e visitatori di Roma possono ora prenotare la loro meritata vacanza al prezzo più basso su Ryanair.com a partire da soli 24,99 euro sola andata per viaggi da ottobre 2022 a marzo 2023".

