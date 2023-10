Ryder Cup, Guidonia beffata: “Gli hotel hanno avuto un aumento delle presenze

Ryder Cup, il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo accetta la sfida sull'operazione verità: permessi, rifiuti, ambiente e ricaduta sul territorio dopo una manifestazione che dietro di sé lascia opere pubbliche incompiute, giudicate a rischio dagli stessi cittadini e senza un cronoprogramma certo di Astral per chiudere definitivamente i cantieri.

Allora sindaco, è stato fatto uno studio sull'impatto ambientale dell'evento?

“È stato attivato il normale iter in Regione Lazio per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.). All’esito dell’esame dei progetti proposti dagli organizzatori da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti il 21 luglio 2023 è stata decretata l’esclusione del procedimento V.I.A. nel caso di specie”.

E' stato effettuato un controllo di compatibilità con i vincoli ambientali e urbanistici delle strutture permanenti e temporanee realizzate nel Marco Simone Golf Club?

“Per la manifestazione non si sono realizzate strutture permanenti, ma esclusivamente temporanee. Le strutture temporanee progettate sono state esaminate ed assentite nell’ambito della Licenza di Pubblico Spettacolo rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio previa acquisizione dell’agibilità tecnica rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e annessa autorizzazione paesaggistica”.

Quanto ha versato la Ryder per lo smaltimento dei rifiuti generati da 270 mila persone nei 5 giorni di evento?

“La Ryder Cup ha stretto un accordo privatistico con una società specializzata e autorizzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Nessun costo relativo a questo servizio è ricaduto sull’amministrazione”.

L'organizzazione della Ryder ha predisposto la raccolta differenziata all'interno dell'area?

“Per quello che ho potuto riscontrare direttamente sì, ma non dispongo di dati oggettivi al riguardo non avendo gestito il Comune il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dalla manifestazione”.

Per i disagi subiti l'organizzazione di Ryder Cup ha ristorato il Comune e se dì per quale importo e quali voci?

“Non sono stati richiesti o offerti ristori al Comune dalla Ryder Cup. Si aggiunge, però, che i disagi subiti dalla popolazione di Guidonia Montecelio sono stati generati dai cantieri delle opere pubbliche realizzate dalla Regione Lazio e dalla chiusura di via di Marco Simone nei giorni della manifestazione disposta da Roma Capitale proprietaria della strada.

E' stato effettuato un calcolo della ricaduta economica sul territorio?

“No, servirà una analisi dei dati specifica a consuntivo, è comunque già assodato che prima, durante e dopo la manifestazione si sia registrato un netto aumento di presenze in tutte le strutture ricettive del Comune rispetto al passato”.

Come mai all'assemblea all'assemblea con i residenti non è stata invitata l'Area Metropolitana e/o il Comune di Roma per le competenze sull'asse stradale di via di Marco Simone?

“Il soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali legati alla Ryder Cup è Astral con fondi a bilancio della Regione Lazio. Comune di Guidonia, Comune di Roma e Città Metropolitana sono tutti soggetti beneficiari di questi lavori. In altre parole né Roma Capitale ne la Città Metropolitana sono direttamente responsabili della conclusione di questi interventi e della loro ottimizzazione. malle specifiche competenze della Città Metropolitana che riguardano il nostro territorio, in particolare in tema di viabilità, è già stata programmata una analoga riunione che organizzeremo nelle prossime settimane”.