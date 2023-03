Ryder Cup, la furia del golf abbatte 30 pini marittimi: è strage di alberi

Ryder Cup 2023: le prime vittime della furia golfista sono almeno 30 pini marittimi monumentali, abbattuti senza pietà dal cantiere di raddoppio della bretella che unisce la Nomentana con via di Marco Simone.

Nel silenzio totale degli ambientalisti e nella “terra di nessuno” divisa tra Comune di Roma, Comune di Fonte Nuova e Comune di Guidonia il cantiere per realizzare una gigantesca rotatoria doppia tra via Rinaldo D'Acquino, via Nomentana e la rotatoria della Nomentana Bis, ha fatto le sue vittime. In piena campagna romana, il cantiere dell'Astral, la società regionale che sta eseguendo i lavori propedeutici alla trasformazione della campagna romana in una specie di autostrada, ha abbattuto in pochi giorni un pezzo importante del patrimonio arboreo, trasformando la zona in una landa desolata. Via i pini marittimi, che avevano il “difetto di costare” per le potature e spazio all'asfalto: tutto in nome della Ryder Cup, l'evento internazionale che vedrà affrontarsi sul campo di Marco Simone, i migliori degli States contro i migliori d'Europa.

Il silenzio degli enti locali

Tace l'Area Metropolitana di fronte alla strage di alberi; tace il Comune di Guidonia e tace anche quello di Fonte Nuova, tutti uniti dalla grande abbuffata di denaro che li toglierà almeno per un po' dall'imbarazzo dei dover riasfaltare strade come la Palombarese, ridotta a a una gigantesca voragine.

Alberghi sold out ma nel centro di Roma

Il torneo che attirerà dal prossimo 23 settembre oltre 300 mila persone al giorni e che ha provocato il sold out nel periodo negli hotel più esclusivi del centro di Roma, trasformerà la zona in un gigantesco parcheggio da 15 mila posti auto, realizzato devastando un'intera collina. L'accesso al campo da golf della famiglia Biagiotti sarà esclusivamente permesso con bus navetta che faranno la spola tra i parcheggi e il circolo Marco Simone.

Il prezzo salato del golf

Per un evento sportivo privato, l'Italia ha stanziato 229 milioni di euro spalmati su 10 anni; solo per le strade sonio stati impegnati 72 milioni, 22 dei quali dalla Regione Lazio per il rifacimento delle strade. L'impatto ambientale non ha mai considerato la strage dei pini.