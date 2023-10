Ryder Cup, turisti spennati: 1 cappello 103 euro, 2 notti in hotel 600 euro

Ryder Cup, alla faccia del grande golf internazionale, l'evento che ha attirato milioni di spettatori in tv e 270 mila appassionati sulle colline dell'Agro romano, è stato subito trasformato in un'occasione d'oro per gli speculatori. A partire dagli organizzatori che nel palazzo del Golf Club hanno venduto cappellini, magliette e felpette a prezzi da sceicchi arabi: un cappellino 103 euro; una polo 129 euro, un maglioncino 349 euro,. A Roma c'è chi ha pagato una singola per in 4 stelle 300 euro a notte.

Più che un evento sportivo, apprezzato da americani, tedeschi e persino neozelandesi e scozzesi, la Ryder è stata una grande abbuffata che ha riempito le tasche di pochi rispetto ai 270 mila in coda di giorno sui prati e, di notte illuminati, dalla luce artificiale alimentata da generatori a gasolio. Ma andiamo in ordine.

Trasporti

Esclusi i taxi con incredibile tariffa fissa, le navette per collegare i parcheggi di scambio quotavano 20 euro a persona andata e ritorno il trasferimento degli appassionati della pallina bianca; mentre l'esercito degli Ncc provenienti persino dalla Campania e dalla Toscana ha quotato il viaggio per 4/5 persone anche 400 euro. “Ma tanto i soldi ce li hanno – spiegava domenica uno di driver in attesa davanti l'ingresso della Centrale del Latte – quindi facciamoli pagare”. Da segnalare che inizialmente Astral aveva pubblicato un bando per selezionare un operatore per i bus, poi ritirato perché l'organizzazione ha scelto il fai da te,affidando alla compagnia di Montezemolo e ad altri operatori romani il transfer per 5 giorni. Il risultato? Domenica pomeriggio alcuni golfisti vagavano sulla Palombarese e sulla Nomentana armati di birra e acqua in attesa che gli Ncc passassero a recuperarli. Attesa vana durata anche due ore, poi la scelta di provare a piedi.

Per lavoro a Roma, spennato da un hotel

E' quello che ha pensato Marco C. a Roma per motivi di lavoro e costretto a cercare una stanza per due notti. L'ha trovata in un 4 stelle di via Marsala, zona stazione Termini, dove ha sborsato 300 euro a notte compresa la prima colazione. La receptionist dell'hotel si è giustificata dicendo che avevano solo una stanza disponibile causa Ryder Cup. Ha dormito, “in una stanza singola di 10 metri quadri senza balcone e in un letto incastrato tra le pareti”. E ha inviato copia della fattura alla redazione di affaritaliani.it.

Guidonia Ryder CupGuarda la gallery II

Vigili urbani di Roma Capitale in presidio permanete: tutti a straordinario

E' lecito chiedersi quanto sia costata al Comune di Roma la “straordinaria manifestazione”? Perché i vigili urbani hanno presidiato per quasi 18 ore al giorno il percorso da Roma verso il Marco Simone Golf Club, con almeno 10 pattuglie dislocate in prossimità degli incroci e delle rotatorie. E' lecito chiedere al Comune di Roma se i costi siano stati sostenuti dall'Amministrazione o ristorati dalla Ryder e a quanto ammontano?

Il Comune di Guidonia e l'ambiente "usato" per i privati

Al sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, che ha collaborato all'organizzazione dell'evento trascurando di confrontarsi con i cittadini, salvo poi vantarsi pubblicamente, alcune domande.

- E' a conoscenza che durante l'evento, tra le colline dell'Agro Romano, sono stati posizionati potenti generatori a gasolio per placare la fame di energia della Ryder, accesi dalle 18 sino alle 3 del mattino?

- E' a conoscenza che a causa dell'eccessivo assorbimento di energia elettrica il quartiere di Colleverde è rimasto per una sera al buio?E che domenica la festa del Santo Patrono San Remigio è stata ridotta per noin fare traffico

- Le risulta che l'organizzazione della Ryder abbia predisposto la raccolta differenziata all'interno dell'area?

- Quanto ha versato la Ryder per lo smaltimento dei rifiuti generati da 270 mila persone nei 5 giorni di evento?

- E' stato effettuato un controllo di compatibilità con i vincoli ambientali e urbanistici delle strutture permanenti e temporanee realizzate nel Marco Simone Golf Club.

- E' stato fatto uno studio sull'impatto ambientale dell'evento?

Le eventuali risposte del Comune di Roma e di quello Guidonia verranno publicate.