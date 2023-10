Ryder Cup, vigili urbani, rifiuti e immobili: a Roma e Guidonia, chi paga?

Ryder Cup, silenzio tombale del Comune di Roma sulle spese per gli straordinari dei Vigili Urbani a presidio delle strade di confine per 5 giorni; e silenzio assordante del Comune di Guidonia per le ingenti spese che l'Amministrazione ha dovuto affrontare a sostegno della golf-mania.

Così al sindaco Roberto Gualtieri e al Gabinetto del Campidoglio che hanno curato l'assistenza alla manifestazione riproponiamo il quesito, questo perché altro eventi privati come concerti o lo stesso Campionato di calcio di Roma e Lazio, contribuiscono alle spese del Comune di Roma.

Sindaco Gualtieri:

è lecito chiedersi quanto sia costata al Comune di Roma la “straordinaria manifestazione”? Perché i vigili urbani hanno presidiato per quasi 18 ore al giorno il percorso da Roma verso il Marco Simone Golf Club, con almeno 10 pattuglie dislocate in prossimità degli incroci e delle rotatorie. E' lecito chiedere al Comune di Roma se i costi siano stati sostenuti dall'Amministrazione o ristorati dalla Ryder e a quanto ammontano?

Identica richiesta già posta al sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, la riproponiamo nella speranza che la “totale trasparenza” sia uno dei principi cardine della sua amministrazione:

Sindaco Lombardo:

è a conoscenza che durante l'evento, tra le colline dell'Agro Romano, sono stati posizionati potenti generatori a gasolio per placare la fame di energia della Ryder, accesi dalle 18 sino alle 3 del mattino?

E' a conoscenza che a causa dell'eccessivo assorbimento di energia elettrica il quartiere di Colleverde è rimasto per una sera al buio? E che domenica la festa del Santo Patrono San Remigio è stata ridotta per non fare traffico

Le risulta che l'organizzazione della Ryder abbia predisposto la raccolta differenziata all'interno dell'area?

Quanto ha versato la Ryder per lo smaltimento dei rifiuti generati da 270 mila persone nei 5 giorni di evento?

E' stato effettuato un controllo di compatibilità con i vincoli ambientali e urbanistici delle strutture permanenti e temporanee realizzate nel Marco Simone Golf Club.

E' stato fatto uno studio sull'impatto ambientale dell'evento?

Come sempre e nel pieno rispetto del diritto all'informazione dei nostri lettori nonché di tutti i cittadini , pubblicheremo le eventuali risposte.