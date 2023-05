Sabaudia: fare sport nel lago di Paola ora si può. E legalmente, c'è l'accordo

Sabaudia, per la prima volta tutte le attività sportive sul Lago di Paola risultano autorizzate: un successo dovuto alla serietà degli elaborati predisposti dall'Istituto Brunelli. Lo comunica, in una nota, l’azienda Vallicola, gestore del lago di Paola a Sabaudia.

“Non era mai accaduto che ci fosse un accordo tra operatori sportivi e turistici ed Ente Parco su tempi e modi per l’uso dello specchio lacustre per allenamenti di canoa e Kayak. È solo di pochi giorni fa una polemica scatenata dalle minoranze del Comune di Sabaudia con al centro del dibattito possibili restrizioni nell'uso del lago per fini sportivi.

L'accordo per volontà di Anna Scalfati

La Regione -prosegue la nota - ha dimostrato grande attenzione per quello che a tutti gli effetti è diventato un volano per la destagionalizzazione turistica di Sabaudia. Anche i controlli saranno più agevoli: sarà sufficiente vedere chi è "dentro" la Vinca ( Valutazione di incidenza ambientale). Una idea di regolamentazione del sito Sic sposata appieno e portata avanti da Anna Scalfati convinta non da ora che per rilanciare il lago, il Parco e l'economia di Sabaudia bisogna partire da una condivisione di pubblico e privato di progetti sostenibili.

L’elaborato approvato dalla Direzione regionale a firma del dottor Vito Consoli è stato predisposto dal direttore scientifico della Istituto di Idrobiologia e Acquacoltura "Gustavo Brunelli”, Armando Macali, docente di biologia marina all’università della Tuscia".