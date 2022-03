Sabaudia rinuncia agli Europei di Canottaggio U19: decapitato il Comune

Una disdetta per Sabaudia, che era pronta ad ospitare i Campionati Europei U19 sul lago di Paola ma vi ha dovuto rinunciare, a causa delle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Comune.

Infatti sembra che l’arresto, in febbraio del sindaco Giada Gervasi e di altre 16 persone indagate per turbativa d’asta e corruzione abbia rallentato notevolmente la macchina organizzativa del tanto atteso evento sportivo, che si sarebbe dovuto tenere a maggio sul lago di Paola.

Il Comitato Organizzatore dei grandi eventi remieri di Sabaudia ha dovuto prendere atto dei rallentamenti dei lavori e delle lacune nell’organizzazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle tabelle di marcia.

Pertanto, con il benestare della Federazione Italiana Canottaggio è stato deciso - a malincuore - che Sabaudia rinuncerà ad ospitare l’evento. Il presidente Giuseppe Abbagnale della FIC ha infatti convenuto con la decisione del Comitato, come anche il Commissario Prefetto Carmine Valente, insediato al Comune da un paio di settimane.

L’indagine che provocato gli arresti di febbraio, ha rilevato pesanti irregolarità per quanto riguarda le assegnazioni delle concessioni demaniali, rilasciate dal Comune di Sabaudia per le attività balneari. Circa 50 quelle sul lido che avrebbero goduto di favoritismi e privilegi. Proprio alcuni dipendenti pubblici sarebbero, di fatto i titolari di alcuni stabilimenti e chioschi che sono stati oggetto di favoritismi. La polizia ha ricorstruito ben undici episodi di turbativa d'asta, la formazione di innumerevoli atti falsi, e di condotte corruttive che sarebbero state messe in atto dal sindaco di Sabaudia e da alcuni dei suoi, in concorso con degli imprenditori.