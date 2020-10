Sale sul treno senza biglietto e mascherina: scattano denuncia e multa

Sale sul treno senza biglietto e mascherina, scoppia il panico alla stazione Termini dove a finire nei guai è un ragazzo italiano di 21 anni con precedenti: per lui scattano denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale più la multa per l’inosservanza dell’obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale imposto dal Governo.

Gli agenti della Polfer, su segnalazione del personale ferroviario, hanno rintracciato il ragazzo mentre stava tentando di salire su un treno senza biglietto. L’uomo con vari precedenti di polizia, durante il controllo ha assunto un atteggiamento alterato e minaccioso tentando di divincolarsi per eludere gli accertamenti, togliendosi anche la mascherina di protezione. Per lui è scattata la denuncia e la sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico.

Quello nei confronti del 21enne non è stato l'unico intervento degli uomini della Polfer a Termini. Un cittadino italiano di 39 anni è stato infatti denunciato dagli agenti per simulazione di reato. L’uomo si è presentato all’alba di ieri negli uffici del Settore Operativo per denunciare di essere stato poco prima rapinato del denaro e del suo bracciale in oro, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, da parte di due individui che però non era in grado di descrivere. Le immediate indagini effettuate dopo aver raccolto la denuncia, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno consentito ai poliziotti di accertare che in realtà la rapina non era mai avvenuta; per il trentanovenne è scattata la denuncia per simulazione di reato.