Salman Rushdie, il Parco della Musica dedica una serata allo scrittore

Lunedì 12 settembre al Parco della Musica va in scena una rassegna di letture in onore di Salman Rushdie.

Libri Come e la Fondazione Musica per Roma dedicano una serata all'intellettuale anglo-americano dopo un mese dall'attentato che lo ha colpito. L'appuntamento è per lunedì' 12 settembre e la scaletta delle letture che comporranno l'evento inzierà alle 19,00. Come ha scritto Rushdie ne “I figli della mezzanotte”, "il linguaggio e l'immaginazione non possono essere imprigionati", ed è questo il messaggio su cui l'evento si fonda e nel nome della libertà di parola e per riconfermare il potere che i libri rappresentano, interverranno Edoardo Albinati, Pierluigi Battista, Annalisa Camilli, Gaja Cenciarelli, Leonardo Colombati, Michele De Mieri, Paolo Di Paolo, Amir Issaa, Jhumpa Lahiri, Melania Mazzucco, Romana Petri, Stefano Petrocchi, Daniele Pittèri, Rosa Polacco, Igiaba Scego, Marino Sinibaldi, Elena Stancanelli, Sandro Veronesi.