Salone, minorenne morta nell'incidente con la Polizia: "E' omicidio stradale"

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale in relazione all'incidente mortale avvenuto ieri in via di Salone, nella periferia est della Capitale, che ha portato alla morte sul colpo di una 14enne, S. L., nonché al grave ferimento dei suoi genitori.

Secondo quanto si apprende, il Pubblico ministero Alberto Clemente ha disposto l'autopsia della minorenne (non si trattava infatti di una 18enne, come comunicato in un primo momento), e non appena sarà possibile darà il nulla osta per i funerali. Il magistrato ha in programma anche l'affidamento di una consulenza per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

La macchina della Polizia stradale che ha impattato con la vettura della famiglia della vittima, una Fiat Punto, a poca distanza dal campo nomadi, era lanciata all'inseguimento di una terza auto con a bordo due rapinatori, fuggiti via dopo aver rubato in una tabaccheria di Tivoli, rapina di cui era giunta segnalazione al 112. Per questo resta al vaglio di chi indaga la posizione dell'agente che guidava l'auto della Polizia per una formale iscrizione sul registro degli indagati per un atto dovuto che avverrà nelle prossime ore. Vanno avanti intanto a tappeto le ricerche dei due rapinatori.