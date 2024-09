Salsicce secche Baroncino: possibile presenza di salmonella, il Ministero le “richiama”

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia secca con il marchio Il Baroncino. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è un possibile rischio microbiologico.

Il prodotto potrebbe essere contaminatoda Salmonella. Il prodotto in questione (salsicce da 80-100 grammi ciascuna) è venduto sfuso, con il numero di lotto E2 e il termine minimo di conservazione (TMC) a 90 giorni.

I riferimenti del produttore

Lo riferisce Il fatto Alimentare che specifica: “L’azienda Salumificio Perugino Il Baroncino Snc ha prodotto le salsicce secche richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova all’indirizzo strada Tiberina Nord S. Orsola 6, località Resina, a Perugia (marchio di identificazione IT 9-3340/L CE)”..

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le salsicce secche con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 193 richiami, per un totale di 494 prodotti.