Salute, accordo tra Smile Foundation e Gsr per far tornare a sorridere i bimbi

Smile Foundation Ets e il Gsr Institute di Hyderabad, in India, hanno siglato un accordo. Lo scopo: insegnare ai chirurghi come curare le malformazioni facciali, soprattutto nei più piccoli, per farli tornare a sorridere. Nasce una scuola di alta formazione alta formazione professionale di chirurgia per le malformazioni del volto.

Il protocollo d'intesa è stato siglato dal dottor Srinivas Gosla Reddy, direttore del Gsr, e dal dottor Domenico Scopelliti, vicedirettore della Smile Foundation Ets, e rappresenta il traguardo di un lungo percorso di scambio di informazioni, expertise, valori. L'accordo è anche l'inizio di una stretta collaborazione tra i due enti, da cui nascerà la scuola di alta formazione per chirurghi plastici, maxillofacciali e anestesisti nella cura delle malformazioni al viso. In particolare la scuola formerà i medici nel trattamento delle labiopalatoschisi, cioè il cosiddetto “labbro leporino”.

Scopelliti: “Una full immersion, equivalente a una formazione di 2 o 3 anni”

Smile Foundation Ets, per bocca del dottor Scopelliti, si è detta molto soddisfatta per l'accordo siglato: “La scuola sarà in grado di trasferire un importante know how conseguito negli anni - ha detto Scopelliti - di questo percorso formativo ne beneficeranno i nostri chirurghi ed anestesisti destinati ad operare presso i Centri Smile House, ma anche i medici che saranno coinvolti nello sviluppo internazionale della Rete Smile House, nei Paesi in cui il modello assistenziale della Fondazione sarà replicato. Una full immersion di un mese, sotto la direzione di Srinivas Gosla Reddy, che prepara gli operatori ad affrontare anche casi più gravi di quelli ordinari, equivale ad un ciclo di attività chirurgica di 2 o 3 anni in un Paese come l’Italia”.

La Smile Foundation Ets e il Gsr Institute

Entrambi gli enti seguono i bambini, i ragazzi e i giovani adulti fin dalla prima diagnosi, trattando le loro malformazioni. Contestualmente offre loro una formazione, un sostegno e un avviamento professionale. Il Gsr Institute, infatti, gestisce anche una struttura adibita a ospitare gli orfanni affetti da queste patologie.