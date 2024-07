Saluti romani e battute omofobe e razziste a scuola: professore nei guai

Atti sessuali mimati sui suoi alunni, saluti romani con i ragazzi, “battute” omofobe e razziste: sono i comportamenti di un professore dell’istituto Pirelli di Roma, al Tuscolano, ripresi da alcuni video pubblicati da La Repubblica.

Nelle immagini si vede il docente appoggiato dietro a uno studente piegato sulla cattedra. In un altro chiude un alunno in un cestino per la raccolta della carta, tra le risate degli altri ragazzi. Poi un selfie, un autoscatto, con gli studenti intenti a fare il saluto fascista. L’Ufficio scolastico ha aperto un’indagine.

Storia e filosofia

Docente di Storia e Filosofia, P.G. avrebbe avuto "gli atteggiamenti fascisti, gli episodi discriminatori nei confronti di alcuni alunni e i comportamenti inappropriati" secondo quanto riportato alla dirigente scolastica Cinzia De Palo. Ma C.C., che era andata "dalla coordinatrice di classe, dalla referente del plesso, dalla vicepreside: in tanti sapevano", racconta: "Quando ci sono andata mi ha detto che era vietato fare foto e video in classe e, di fatto, non ha preso provvedimenti".