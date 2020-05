Salvini, riparte la campagna per Roma: “Il 4 luglio la Lega al Circo Massimo”

Matteo Salvini e la Lega ripartono da Roma: il leader del Carroccio, termine del consiglio federale del partito tenutosi dopo il voto sulla Open Amrs, ha annunciato una nuova manifestazione per il 4 luglio, Coronavirus permettendo, questa volta al Circo Massimo.

Salvini così dopo piazza del Popolo e piazza San Giovanni, vira sul Circo Massimo per il prossimo comizio romano in cui, oltre che di politica nazionale, non potrà non parlarsi del futuro della Capitale, città in cui in ogni giorno che passa sale l'ipotesi di un possibile Raggi bis. “Abbiamo confermato l'iniziativa del 2 giugno e poi, se le condizioni sanitarie ce lo permetteranno, faremo una grande manifestazione il 4 luglio al Circo Massimo”, ha detto Salvini all'Agi.

Durante il consiglio federale, a cui hanno partecipato anche i coordinatori e commissari di tutte le regioni italiane, Salvini ha anche annunciato che "la Lega riparte" dopo il blocco per lockdown e misure anti-contagio da coronavirus e che "entro la fine di giugno ci sarà la mia presenza in tutte le Regioni". E' quanto ha spiegato il segretario Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale della Lega Salvini premier, il primo allargato ai coordinatori e commissari di tutte le regioni italiane.