Salvò 14 bagnanti a Sperlonga: addio a Mira, labrador eroica della scuola Sics

E' morta Mira, l'eroina a 4 zampe protagonista dell'incredibile salvataggio in mare di 14 persone avvenuto a Sperlonga nell'estate 2021. La labrador miele dagli occhi color ambra non è riuscita a superare la malattia che le era stata diagnosticata solo poco tempo fa.

Mira aveva compiuto 8 anni lo scorso febbraio e nella sua coraggiosa carriera da cane bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio, aveva strappato alle onde numerose persone che rischiavano di annegare. Nelle ultime stagioni balneari è stata spesso protagonista di episodi di soccorso. Il più spettacolare, indimenticabile nella storia dei cani da salvataggio, quello avvenuto nell'estate del 2021 davanti a Sperlonga, nel tratto tra la Spiaggia dell'Angolo e il Lido Altamarea.

Tre famiglie, con otto bambini tra i 6 e i 12 anni, erano stati soccorsi da tre Unità Cinofile.

Il gruppo si trovava a circa 100 metri dalla riva a bordo di materassini, canotti e una tavola da surf. A causa del repentino ingrossarsi del mare, i bagnanti erano stati trascinati dalla corrente e non riuscivano più a tornare sulla spiaggia. Le onde avevano catapultato fuori dai gonfiabili alcuni di loro che hanno vissuto momenti di panico. Mira, Eros e Mya avevano dovuto fare tre viaggi tra le onde alte per portare tutti in salvo.

Mira e Luigi: il connubio perfetto tra uomo e cane

Dolce, testarda come tutti i labrador, grazie alla sua caparbietà e al suo legame fortissimo con il suo amico e conduttore Luigi, avevano ottenuto grandi soddisfazioni e risultati come Unità Cinofila.

La labrador della Sics, insieme al collega golden retriever Philyp, ha salvato anche una ragazza di 22 anni lo scorso luglio a Montalto di Castro, nel tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento Il Gabbiano e lo stabilimento dell'Aeronautica Militare. La giovane era a circa 130 metri dalla riva, si era allontanata da sola e, a causa della forte corrente e del mare mosso, si era resa conto di non riuscire a tornare a riva. Le forti zampe di Mira e Philyp l'hanno messa in sicurezza.

Mira protagonista anche a Montalto

E sempre a Montalto di Castro, un altro salvataggio nell'estate del 2022: in questo caso, Mira e Pedro avevano dovuto soccorrere due giovani sorelle di Arezzo che erano finite in una “buca” che si era formata a causa della corrente.

Quella di Mira è una dolorosa perdita per la Scuola Italiana Cani Salvataggio: sul campo di addestramento dell'Ardeatina si sentirà molto la sua mancanza. La sua presenza come “aiuto istruttore”, al fianco di Luigi, era un appuntamento fisso nel week end.