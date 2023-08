Samantha De Grenet, a 52 anni un fisico da urlo che fa impazzire il web

Per Samantha De Grenet il tempo sembra non passare. Anzi, più passano gli anni è più diventa bella. Arrivata all'età di 52 anni la showgirl romana è sempre più bella. E le foto postate sui social ne sono la testimonianza.

In pochi istanti migliaia di follower hanno mandato in tilt il suo profilo per ammirare le foto che dimostrano ancora un fisico da pin up e una bellezza unica.

Ritorno al passato

"Dopo tanti anni siamo riusciti a farci un viaggetto insieme...sempre noi 4 ma questa volta con i nostri figli...tante emozioni e gioia vera...Che dite? Si vede dai nostri sorrisoni?", scrive su Ig Samantha accompagnando immagini memorabili

Fisico da pin up

Una vacanza, quella fatta con il compagno Luca Barbato e il figlio, all'isola d'Elba, in cui la splendida Samantha non ha lesinato scatti mozzafiato per i suoi fan. Ecco allora che dal sole in bikini in barca all'acqua della doccia che esaltava le sue grazie Samantha ha raccolto una bella dose di autostima.

Una vacanza meritata

Una vacanza meritata, quella della conduttrice e showgirl, dopo che l'inizio dell'estate era iniziato con uno spavento che l'ha segnata. Una furto nella casa romana ai Parioli. Alcuni ladri sono saliti fino all’ultimo piano dell’abitazione della showgirl e del marito, Luca Barbato, e hanno svaligiato alcune stanze dell’appartamento. La coppia è rincasata prima di quanto avessero previsto i ladri, costringendoli a una veloce fuga, come raccontato da De Grenet stessa in un’intervista a Il Messaggero: «Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano, probabilmente ritenevano che rimanessimo fuori per tutto il weekend. Tant’è che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento.