San Basilio, sgomberate case Ater occupate dai clan: trovate hashish e cocaina

La Polizia ha sgomberato tre case popolari dell'Ater di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio di Roma, le quali erano state occupati dai clan malavitosi della zona, tra cui le famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte. Nel primo dei tre appartamenti recuperati gli agenti hanno trova un ingente quantitativo di hashish e cocaina.

Le sostanze erano già suddivise in involucri pronti alla vendita. Gli agenti hanno trovato anche tutto il necessario per confezionare la droga, incluso un bilancino. Droga e altri materiali erano stati nascosti nella tromba delle scale del palazzo in cui si trovava l'appartamento occupato dal clan Marando e sono stati trovati grazie anche all'ausilio delle unità cinofile.