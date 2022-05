San Lorenzo, tenta di stuprare una 22enne: salvata da un eroe sconosciuto

Paura a San Lorenzo dove un uomo ha tentato di stuprare una ragazza in via dei Sardi nella notte tra sabato e domenica. L’aggressore, un tunisino di 42 anni, le avrebbe stretto un braccio intorno la vita e con l’altra mano le ha puntato un cacciavite al petto.

La ragazzi, di 23 anni, non si è fatta intimorire dall’uomo e ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione di qualche passante. È così è stato. Provvidenziale l’intervento di un passante che è riuscito a mettere in fuga il 42enne, poi arrestato poco dopo dagli agenti della pattuglia del commissariato San Lorenzo. L'uomo deve rispondere di violenza sessuale. La zona non è molto distante dal luogo in cui, in via dei Lucani, nell'ottobre 2018, venne violenta ed uccisa dal branco la 16enne Desiree Mariottini.