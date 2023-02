San Pietro, chiede il pizzo a un bar: il barista lo denuncia e lo fa arrestare

Un 30enne ha chiesto il pizzo a un bar vicino a San Pietro. Il barista alla fine lo ha denunciato ai Carabinieri e lo ha fatto arrestare dopo l'ennesimo episodio di minacce subite da parte dell'uomo.

Il barista ha riferito ai militari che il 30enne è entrato nel suo locale chiedendogli di consegnargli del denaro contante, per poi minacciare di ucciderlo e di dar fuoco al bar. Poi il 30enne si è allontanato. A quel punto il proprietario del bar ha chiamato i Carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari sono arrivati sul posto e hanno individuato il 30enne a poca distanza, grazie alla descrizione fornita dal barista, e lo hanno arrestato.

La denuncia del barista

Il barista ha sporto regolare querela nei confronti dell'uomo, riferendo che da quasi un anno subiva le sue minacce e le sue richieste estorsive. Il 30enne, già noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti, è stato quindi trattenuto in caserma per poi apparire davanti al giudice per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato: l'uomo è gravemente indiziato di tentata estorsione e per lui è stato anche disposto il divieto di avvicinamento al barista.