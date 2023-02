San Valentino: i romantici lo passano in agriturismo. Boom di prenotazioni

Molti cittadini del Lazio hanno deciso di trascorrere la festa degli innamorati in agriturismo. Si registra un boom di prenotazione negli oltre 1200 agriturismi del Lazio: rispetto allo stesso periodo del 2021, si stima un aumento del 30% delle presenze nelle strutture della Regione.

Esulta l'associazione Terranostra Lazio: “San Valentino è il primo banco di prova del 2023 – spiega la presidente Cristina Scappaticci - un anno a cui guardiamo con fiducia, nonostante le difficoltà che il nostro settore ha dovuto affrontare in questi anni di pandemia, nei quali non ci siamo mai arresi”.

Le attività da fare in agriturismo

Si tratta di strutture immerse nel verde della natura, spesso nelle vicinanze di splendidi borghi medievali. Non solo buona cucina tradizionale, ma anche escursioni, antichi usi, sport nella natura e non mancano spazi e attività per i bambini. Infatti ci sono più di 110 fattorie del Lazio che offrono attività didattiche per i bambini. Altri 900 strutture si occupano della lavorazione dei prodotti agricoli, animali e vegetali, e anche di attività di artigianato.