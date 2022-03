Sangue sulle strade, due incidenti mortali a Roma. Anziana uccisa da autocarro

Due incidenti mortali a distanza di due ore sulle strade romane. A morire un motociclista di 35 anni all'Eur e un'anziana travolta da un autocarro a La Rustica.

Sangue sulle strade di Roma dove, in due quartieri diversi, nelle prime ore della mattinata, hanno perso la vita una donna di 74 anni e un uomo di 35 anni.

Anziana uccisa da un autocarro

Un'anziana è stata travolta da un autocarro mentre attraversava la strada a Roma. La donna di 74 anni è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 a via Dameta, all'altezza del cavalcavia della A24, in zona La Rustica. La donna stava attraversando la strada quando è stata investita e uccisa da un 46enne italiano a bordo di un autocarro. L'uomo si è fermato per i soccorsi. Sul posto gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. In corso gli accertamenti sull'esatta dinamica dei fatti. Il 46enne è stato portato presso un ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito e il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Incidente mortale all'Eur

Un 35enne a bordo di uno scooter è morto invece in un incidente avvenuto poco prima delle ore 7 all'Eur, in via dell’Oceano Indiano all'incrocio con viale Egeo a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur per i rilievi. L'incidente ha visto coinvolti l'Honda Sh, condotto dal 35enne, e un’automobile, un’Audi A4, guidata da un italiano di 71 anni. L'automobilista si è fermato per allertare i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'automobolista è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.