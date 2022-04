Sanità: blocco assunzioni, i medici ospedalieri Anaao in agitazione

L'Anaao Assomed del Lazio prende posizione sul blocco assunzioni: tra personale sanitario e medici, dilagano malcontento ed agitazione.

Galeotta una recente nota della Direzione regionale alle Aziende sanitarie, che avrebbe determinato l'attuale paralisi della gestione degli operatori sanitari, con conseguente colata a picco della funzionalità delle strutture. L'Anaao Assomed del Lazio, ha inviato una lettera all'Assessore della Sanità Alessio D'Amato: "Nel recente accordo sottoscritto con la Regione in materia di stabilizzazione dei precari Covid - si legge nel testo - era stata prevista l’attuazione delle norme relative della Legge Finanziaria 2022 e ciò doveva prevedere procedure attuative da avviare con immediatezza. Tale procedura di stabilizzazione, non doveva ostacolare la copertura del turn over ritardata nel periodo Covid per quasi tutte le specialità."

Sempre secondo l'Anaao Assomed non solo non sono state avviate delle procedure di stabilizzazione ma sono state anche bloccate le assunzioni dei vincitori dei concorsi. Una situazione non più accettabile nè per l'operatività del servizio sanitario nè per le organizzazioni sindacali di categoria e confederali. E' stata richiesa un'immediata revoca del blocco assunzioni.